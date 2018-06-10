Из-за украинского самолета Венгрия подняла на перехват истребители

Обнаруженный самолет возвратился в воздушное пространство Украины.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Венгрии подняли в воздух истребители для перехвата украинского самолета, проникшего в воздушное пространство страны. Об этом со ссылкой на венгерские СМИ пишет Мукачево.net.

Небольшой самолет вторгся в венгерское воздушное пространство неподалеку от пункта пропуска «Лужники – Берегшурань». После его обнаружения ВВС Венгрии не только пришли в боевую готовность, но и подняли в воздух стоящие на их вооружении истребители шведского производства Gripen.

После определенных маневров нарушитель возвратился в воздушное пространство Украины.

Самолет мог перевозить контрабандные товары или нелегальных мигрантов – в Закарпатье давно действуют представители нелегального бизнеса.