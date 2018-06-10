Из-за украинского самолета Венгрия подняла на перехват истребители

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Фото: wikimedia.org
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Венгрии подняли в воздух истребители для перехвата украинского самолета, проникшего в воздушное пространство страны. Об этом со ссылкой на венгерские СМИ пишет Мукачево.net.
Небольшой самолет вторгся в венгерское воздушное пространство неподалеку от пункта пропуска «Лужники – Берегшурань». После его обнаружения ВВС Венгрии не только пришли в боевую готовность, но и подняли в воздух стоящие на их вооружении истребители шведского производства Gripen.
После определенных маневров нарушитель возвратился в воздушное пространство Украины.
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