МВД насчитало около 1,7 тысячи участников на согласованном митинге в Москве

Участники акции протеста в итоговой резолюции потребовали освобождения политзаключенных.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Главное управление МВД по Москве насчитало примерно 1,7 тыс. участников на согласованной акции протеста, которая прошла сегодня на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает РБК.

При этом один из организаторов митинга Михаил Шнейдер заявил о приблизительно 3 тыс. участников акции. При этом заявка допускала участие 10 тыс. человек.

В завершение мероприятия, носившего название «За свободную Россию без репрессий и произвола», протестующие приняли итоговую резолюцию. В ней они потребовали освобождения тех, кого они считают политическими заключенными.

На данный момент акция завершилась, отмечает «Интерфакс».