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Татар-информ

10 июня 2018, 22:24

Общество

Елабужский парк «Чебурашка» восстановят в рамках республиканской программы

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(Елабуга, 10 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На территории детской площадки «Чебурашка» Елабуги запланированы работы по благоустройству. Елабужский проект не победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города», но будет реализован за счет других программ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главы района Рустем Шайфутдинов.

Елабуга на конкурсе была представлена двумя проектами: парком «Чебурашка» в категории «Малые города» и площадью Ленина в категории «Исторические поселения». Оба проекта прошли в финал, но победил лишь проект по благоустройству площади Ленина. Это несколько огорчило горожан, так как в восстановлении нуждается и «Чебурашка».

«"Чебурашка" – приоритетная зона именно для нашего города, но по заверению Президента РТ все те проекты, которые не прошли на московском конкурсе, будут реализованы при помощи республиканских программ. Поэтому с уверенностью могу сказать, что "Чебурашка" ни в коем случае не будет заброшена, здесь также запланированы восстановительные работы», – пояснил Шайфутдинов.

Что же касается площади Ленина, проект по благоустройству которой выиграл грант на 50 млн рублей, то здесь строительные работы должны стартовать уже в этом году. За два года здесь планируется создать пять зон: центральное пространство для мероприятий с малыми архитектурными формами, зеленый парк с деревьями и кустарниками, зеленую лужайку, городскую площадь для больших мероприятий и тихую боковую площадку. Горожане смогут встречаться и отдыхать возле амфитеатра. Кроме того, запланирована реконструкция театра «Кама» и фасада гостиницы «Шишкинъ». Изменения ждут и исторические улицы по соседству. К примеру, Казанская улица будет покрыта брусчаткой.

Общая стоимость проекта составляет 127 млн рублей, из которых 50 млн – это деньги по гранту за победу в федеральном конкурсе, оставшаяся сумма – средства республиканского бюджета и инвесторов.

 

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