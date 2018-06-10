Прокуратура Челнов добилась через суд запрета на торговлю алкоголем в магазине «Янтарь»

В торговых точках в многоквартирных домах, если вход для покупателей организован со стороны двора, реализация алкоголя запрещена.

(Набережные Челны, 10 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухметдинова). Прокуратура Набережных Челнов через суд добилась запрета на торговлю алкоголем в магазине «Янтарь», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Жители дома 23/02 обратились с жалобой в прокуратуру на торговлю спиртными напитками в магазине «Янтарь». Он находится на первом этаже жилого здания, что создает неудобства для проживающих по соседству. Во дворе они сталкиваются с пьяными людьми, которые распивают алкоголь, не отходя далеко от магазина. После них остаются бутылки и другой мусор. Нередко случаются скандалы с завсегдатаями магазина. Прокуратура провела проверку изложенных в заявлении фактов, и они подтвердились.

Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила запретить продажу алкоголя в магазине. Согласно закону, в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, где вход для покупателей организован со стороны двора, реализация спиртных напитков запрещена. Поэтому суд удовлетворил требование прокуратуры.