Прокуратура Челнов добилась через суд запрета на торговлю алкоголем в магазине «Янтарь»

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(Набережные Челны, 10 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухметдинова). Прокуратура Набережных Челнов через суд добилась запрета на торговлю алкоголем в магазине «Янтарь», сообщает пресс-служба надзорного органа.
Жители дома 23/02 обратились с жалобой в прокуратуру на торговлю спиртными напитками в магазине «Янтарь». Он находится на первом этаже жилого здания, что создает неудобства для проживающих по соседству. Во дворе они сталкиваются с пьяными людьми, которые распивают алкоголь, не отходя далеко от магазина. После них остаются бутылки и другой мусор. Нередко случаются скандалы с завсегдатаями магазина. Прокуратура провела проверку изложенных в заявлении фактов, и они подтвердились.
Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила запретить продажу алкоголя в магазине. Согласно закону, в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, где вход для покупателей организован со стороны двора, реализация спиртных напитков запрещена. Поэтому суд удовлетворил требование прокуратуры.
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