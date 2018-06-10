В Грузии из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят

Многих птенцов взяли к себе жители города Марнеули, где произошел инцидент.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В городе Марнеули на востоке Грузии сотни цыплят появились на свет из яиц, которые выкинули с птицефабрики на свалку. Видео с птенцами опубликовал в Facebook’е один из местных жителей, передает Lenta.ru.

Глава города Тимур Абазов рассказал местному изданию «Нетгазети», что яйца сочли испорченными и выбросили. Однако условия на свалке неожиданно оказались достаточно благоприятными, а яйца – не такими испорченными, как казалось.

Мэр добавил, что некоторые цыплята добежали даже до центра города. Многих птенцов взяли к себе жители Марнеули.