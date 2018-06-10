В Елабуге открыли сезон парков и скверов

Праздничные мероприятия стартовали официальным открытием Гуляй-парка.

(Елабуга, 10 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге состоялось официальное открытие Гуляй-парка. Территория бывшего Майдана за два года неузнаваемо изменилась и поменяла свое название. Здесь появились атракционы, спортивные тренажеры, спортивные и игровые площадки.

В этот день был организован праздник для детей с конкурсами и спортивными соревнованиями. Приветствуя елабужан с этим событием, заместитель главы района Зульфия Сунгаутллина отметила, что в последние годы в Елабуге проделана огромная работа для создания комфортной среды.

«Все это делается для того, чтобы нам было, где встречаться и отдыхать, поэтому хотелось бы, чтобы горожане относились к нашим паркам и скверам бережнее, ведь на их благоустройства только в прошлом году было выделено более 100 млн. руб.», – обратилась к елабужанам Зульфия Сунгатуллина.

Таким образом, в городе открыли сезон парков и скверов. В Елабуге стартовал проект «Культурная среда», в рамках которого каждые выходные на трех площадках (Гуляй-парк, Александровский парк, Пионерский парк) будут проходить культурно-развлекательные мероприятия. Впрочем, парки не будут пустовать и другие дни. Так, дети в дни каникул смогут каждый день посещать Александровский пакр, где по понедельникам соберутся участники творческого проекта «Арт-скамейка», по вторникам будет проходить акция «Книжная ПАРКовка», по четвергам – «Летний читальный зал», а в пятницу – мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

В рамках проекта «Культурная среда города» пройдут фестивали различных направлений. Всего планируется провести более порядка 50 мероприятий.



