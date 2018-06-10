Бородина извинилась перед дочерью за неумение проявлять любовь

В Instagram`e Бородина призналась, что очень любит свою дочь, но не умеет вслух произносить слова любви.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина посвятила своей старшей дочери Марусе пронзительные слова. Сегодня девочке исполнилось 9 лет.



В Instagram`e Бородина призналась, что очень любит свою дочь, но не умеет вслух произносить слова любви. За это она попросила у девочки прощения, а также поблагодарила ее за «девять лет счастья».



«Я люблю тебя моя доченька. Я буду сто раз говорить, что горжусь тобой. Я не умею проявлять любовь на словах, писать могу, говорить не умею, прости меня за это... С днем рождения моя девочка, с днём рождения. 9 лет счастья», – написала пронзительный спич Бородина.



Поклонники присоединились к поздравлениям. «Какая красавица выросла. Всех Благ ей!!!», «Копия мама, счастья ей огромного!!!», «Марусю с днем рождения!!! Будь счастлива красотка. Ну и, конечно же, маму Ксюшу с этим счастливым днем», – написали подписчики.