Бородина извинилась перед дочерью за неумение проявлять любовь

Фото: скриншот
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина посвятила своей старшей дочери Марусе пронзительные слова. Сегодня девочке исполнилось 9 лет.
В Instagram`e Бородина призналась, что очень любит свою дочь, но не умеет вслух произносить слова любви. За это она попросила у девочки прощения, а также поблагодарила ее за «девять лет счастья».
«Я люблю тебя моя доченька. Я буду сто раз говорить, что горжусь тобой. Я не умею проявлять любовь на словах, писать могу, говорить не умею, прости меня за это... С днем рождения моя девочка, с днём рождения. 9 лет счастья», – написала пронзительный спич Бородина.
Поклонники присоединились к поздравлениям. «Какая красавица выросла. Всех Благ ей!!!», «Копия мама, счастья ей огромного!!!», «Марусю с днем рождения!!! Будь счастлива красотка. Ну и, конечно же, маму Ксюшу с этим счастливым днем», – написали подписчики.
Следующая новость
Футболисты занимались в спортивном зале на базе казанского «Ак Барса».
Праздничные мероприятия стартовали официальным открытием Гуляй-парка.
Сабантуй в Камских Полянах пройдет 16 июня в 14.00 на майдане в районе реки Вязовка.
Часть пригласительных билетов получили воспитанники казанских футбольных школ.
Останки советского солдата были обнаружены в этом году в ходе поисковых работ в хуторе Плесистовский Суровикинского района.
Владимир Леонов отметил, что все сервисы работают на должном уровне.
Авария произошла в Большой Атне возле электрической подстанции.
«Лада» 9-й модели на полном ходу врезалась в автовышку «ГАЗ Валдай», которая остановилась для ремонта электроосвещения.
Видеозапись забавного случая попала в социальные сети.
На малом майдане «Деревенька» горожан своими изделиями удивят челнинские ремесленники — ткачи, создатели кукол, национальной обуви и кулинары.
По итогам соревнований первое место в номинации «Средние и малые предприятия» заняла ОАО «Сетевая компания».
Австралийцы во время чемпионата мира будут жить и тренироваться в столице Татарстана, а также сыграют один матч группового этапа.
Покрышки для лимузина проекта «Кортеж» производятся на заводе в Нижнекамске.
Автомарш, следующий по маршруту «Красноярск – Севастополь – Красноярск», посетит Казань 11 июня.
В Казани проходят соревнования по спортивной подводной охоте.
10 июняЭкс-балерина без крыши над головой: 83-летняя пенсионерка из Казани ютится у знакомых и пытается отсудить собственную мебель
10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?