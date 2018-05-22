Министр спорта Татарстана: Сборная Австралии по футболу довольна пребыванием в Казани

Владимир Леонов отметил, что все сервисы работают на должном уровне.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодёжи и спорту Татарстана Владимир Леонов прокомментировал приезд сборной Австралии по футболу в Казань. Подопечные Берта Ван Марвейка прилетели в столицу Татарстана днем 10 июня.

По словам Леонова, команда довольна пребыванием в Казани. «Сборная Австралии прибыла на территорию Татарстана, в Казань. Команда разместилась на базе казанского „Ак Барса“. Все довольны, завтра австралийцы проведут открытую тренировку. Все сервисы на должном уровне. Желаем команде удачи, первый матч она как раз проведёт в Казани против сборной Франции. Те команды, которые мы ждём ещё в ближайшей перспективе, — сборные Японии и Колумбии», — заявил Леонов.

Австралийцы будут жить и тренироваться в Казани на протяжении всего чемпионата мира. Начнут групповой этап австралийцы матчем со сборной Франции в Казани (16 июня), затем сыграют с датчанами в Самаре (21 июня) и с перуанцами в Сочи (26 июня).