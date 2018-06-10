Авария произошла в Большой Атне возле электрической подстанции.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В ДТП в Атнинском районе травмы получили женщина-водитель и ее пассажирка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла накануне около четырех часов вечера в Большой Атне возле электрической подстанции.

Там столкнулись «Лада Гранта» и «Дэу Матиз». Женщину-водителя «Дэу» и ее пассажирку с травмами доставили в Атнинскую ЦРБ.

На место выехали пожарные ПСЧ №108, сотрудники ГИБДД и медики. Пожарные отключили аккумуляторы поврежденных авто, чтобы избежать из возгорания и смыли с дороги разлившийся бензин.