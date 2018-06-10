В Орловской области столкнулись поезд и автобус

В результате ДТП погибли четыре человека.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Утром в воскресенье, 10 июня, на перегоне Лужки — Панково в Орловской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд. Об этом сообщает РБК.

В автобусе была группа художественной самодеятельности. В результате ДТП погибли четыре человека, в числе которых ребенок. 12 человек пострадали, в настоящее время они находятся в больнице.

По предварительным данным, автобус выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП.

В Сети появилось видео с места произошедшего. На кадрах видно, как сотрудники полиции осматривают перевернутый автобус.