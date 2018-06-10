Фишками Сабантуя в Камских Полянах станут мотокросс и силовой экстрим

Сабантуй в Камских Полянах пройдет 16 июня в 14.00 на майдане в районе реки Вязовка.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Фишкой Сабантуя в Камских Полянах станет уже полюбившийся публике мотокросс, а также силовой экстрим на Кубок главы муниципального образования Камских Полян, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Сабантуй в Камских Полянах пройдет 16 июня в 14.00 на майдане в районе реки Вязовка. Сейчас идет подготовка к национальному празднику. На майдане возводятся концертные площадки, зрительские трибуны, декоративные ограждения, устанавливаются спортивные и другие состязательные снаряды.



Творческие коллективы, образовательные и досуговые центры организуют большую праздничную программу.



На центральной площадке майдана пройдут состязания по национальной борьбе, а также разнообразные игры и конкурсы. Кроме того, будут работать детская и молодежная развлекательные площадки.