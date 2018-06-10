В Болгаре перезахоронили останки красноармейца Петра Сусликова

Останки советского солдата были обнаружены в этом году в ходе поисковых работ в хуторе Плесистовский Суровикинского района.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Болгаре состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвященное перезахоронению останков красноармейца Петра Сусликова, уроженца села Красная Слобода. В 1942 году Петр Ильич пропал без вести под Сталинградом, пишет газета «Новая жизнь».

На мероприятие пришло много народа – родственники погибшего в Сталинградской битве героя, представители руководства района, коллективов предприятий и учреждений, главы поселений, ветераны, юнармейцы, учащиеся, горожане, гости Болгара и поисковики.

Останки советского солдата были обнаружены в этом году в ходе поисковых работ в хуторе Плесистовский Суровикинского района. Казачий поисковой отряд «Донской рубеж» также обнаружил медальон и красноармейскую книжку. В ней были написаны данные солдата.

«Сусликов Петр Ильич, 1916 г. р. Уроженец: Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика, Куйбышевский р-н, с. Красная Слобода», – гласила запись.

Под звуки военного оркестра гроб с останками красноармейца сопроводили к месту вечного упокоения. Он похоронен на городском кладбище, рядом со своими сестрами. Похоронили бойца со всеми воинскими почестями – оркестром, оружейным залпом и торжественным прохождением подразделения кадетов.