Названы победители «Кросса корпораций»

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В жилом массиве Залесный города Казани состоялся корпоративный забег «Кросс корпораций». Соревнование собрало более 800 человек – представителей самых спортивных сотрудников предприятий и организаций Татарстана, сообщают организаторы.
«Кросс корпораций» проводился во второй раз и включал командные соревнования с препятствиями по пересеченной местности. Полоса составляла 3 км. На протяжении всего пути каждую команду ожидали 12 препятствий разного уровня сложности с оригинальными названиями, связанные с темой профессии и промышленности.
Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов в своей приветственной речи отметил, что «Кросс корпораций» приобретает все большую популярность. В этом году его участниками стало 80 предприятий. Также изменились и условия кросса: каждому участнику забега достался электронный браслет, фиксирующий время прохождения трассы. Сама полоса препятствий также была усложнена.
По итогам соревнований первое место в номинации «Средние и малые предприятия» заняла ОАО «Сетевая компания»; в категории «Организации и учреждения непромышленного сектора» победа досталась РОО «ГТО»; ПАО «Нижнекамскнефтехим» стал победителем среди крупных предприятий.
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