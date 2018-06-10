Сабантуй в Набережных Челнах: гуляния на майдане, Элвин Грей и праздничный салют

На малом майдане «Деревенька» горожан своими изделиями удивят челнинские ремесленники — ткачи, создатели кукол, национальной обуви и кулинары.

(Набережные Челны, 10 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Обнародована челнинская программа Сабантуя. Горожан ожидают народные гуляния, концерт Элвина Грея и праздничный салют.

Сабантуй пройдет 23 июня на двух площадках — на майдане парка Прибрежный и ипподроме. На основной площадке уже в 10 часов челнинцев будут ждать малые майданы «Экият» и «Деревенька».

На первой малой площадке развернется детская развлекательная программа с участием аниматоров, играми и аттракционами, а на мини-сцене пройдет концерт детских творческих коллективов. На второй малой площадке горожан своими изделиями удивят челнинские ремесленники — ткачи, создатели кукол, национальной обуви и, конечно, кулинары. Артисты татарского драматического театра здесь покажут костюминированное представление, которое поможет гостям праздника окунуться в настоящую атмосферу аула.

Далее в большой «чаше» майдана пройдет театрализованное представление «Узоры родного края», посвященное сохранению народных традиций. После завершения грандиозного хореографическо-вокального действия майдан станет местом проведения спортивных и развлекательных игр. Организаторы обещают наливать побольше катыка в чан, чтобы монетку, лежащую на дне, было трудно найти. Они также тщательно отполируют стволы для лазания и набьют мешки свежей травой, чтобы национальные игры всем были в радость.

С 12 до 17 часов здесь же будут проходить соревнования по татарско-башкирской национальной борьбе курэш. Абсолютный батыр Челнов, кроме почетного звания, получит автомобиль. В 11 часов на ипподроме начнутся конные скачки и заезды на лошадях.

Вечером гостей ждет традиционный «Зур концерт», который украсит своим выступлением известный певец Элвин Грей. Завершится Сабантуй праздничным салютом в 21.30.