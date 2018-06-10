Президентский лимузин получил изготовленные в Татарстане шины

Покрышки для лимузина проекта «Кортеж» производятся на заводе в Нижнекамске.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Уникальные покрышки, изготовленные на заводе в Нижнекамске, получил президентский Aurus Senat Limousine проекта «Кортеж». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора торгового дома «Кама» Андрея Бутина.

Шины на основе цельнометаллокордной конструкции используются, в основном, на спецтехнике и грузовых автомобилях.

Автомобили из серии «Кортеж», предназначенные для первых лиц государства, создаются в России. В продаже они появятся в 2019 году под брендом Aurus.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборка автомобилей из проекта «Кортеж» может быть перенесена в Татарстан.