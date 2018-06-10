Поэт Андрей Дементьев попал в больницу

Дементьев проходит профилактическое лечение из-за простуды.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Советский и российский поэт Андрей Дементьев попал в одну из московских больниц, сообщает РИА Новости.

Как пояснила жена поэта Анна Пугач, Дементьев проходит профилактическое лечение в связи с простудой.

«Он простыл, а впереди были праздники, поэтому мы решили для профилактики положить его в больницу, так как возраст уже немолодой», — сказала Пугач.

В настоящее время поэт чувствует себя хорошо, а в субботу, 9 июня, вел эфир на радио.