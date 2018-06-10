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Татар-информ

10 июня 2018, 12:30

Спорт

Президент ФПД РТ: На Волге сазаном в 10 кг никого не удивишь

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Фото: Александр Елисеев

В Казани проходят соревнования по спортивной подводной охоте.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани проходят соревнования по спортивной подводной охоте. В них принимают участи 45 спортсменов из Татарстана и других регионов России. В этом году соревнования посвящены 100-летию образования «Рабоче-крестьянской Красной Армии».

Раньше соревнования проходили в Мензелинском районе Татарстана, но у участников возникали трудности, связанные с дорогой. В итоге было принято решение перенести соревнования в акваторию Волги в районе посёлка Займище.

«Мы не знали хороших мест на Волге. И за последние 8 — 10 лет наши спортсмены разведали здесь очень хорошие места, богатые рыбой, с удобными подъездами. Улов бывает разным, но сазаном на 10 килограмм никого не удивишь. У нас были соревнования, когда брали рекордных сомов, 94 килограмма, 87 и 81 килограммов — три сома сразу было. В прошлом году самым большим уловом был сом на 30 килограммов, зато сазаны были по 12 килограммов. На Волге и вода чистая, и экология хорошая», — рассказал президент Федерации подводной деятельности РТ Алексей Овчинников.

Овчинников также отметил, что раньше были другие правила соревнований — в зачёт шла вся отстреленная рыба. Сейчас участник может взять только 5 рыб каждого вида, но при этом есть определенные критерии — например, сазан не должен быть менее 40 см в длину, а сом — не менее 90 см и не менее 20 килограммов. Часть улова пойдёт на столы участникам, а вторая — на благотворительность, малоимущим семьям, пенсионерам.

«Не совсем удачная была погода, были мысли, что она испортит соревнования. Но погода сейчас налаживается, я вижу что у всех участников прекрасное настроение, улыбки. Это прекрасный вид спорта, где самые отважные, самые отчаянные и самые достойные представители нашего общества», — отметил председатель Правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.

Организаторы тесно сотрудничают с министерствами и ведомствами — порядок охраняют полицейские, а на воде дежурят спасатели МЧС. Кроме того, соревнования согласованы с Рыбнадзором, Министерством экологии и природных ресурсов РТ, а также с городскими властями.

«У каждого из спортсменов есть свое мастерство. А удача, помноженная на мастерство, даст именно победный результат», — сказал первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Наиль Минвалеев.

Почетный гость соревнований — капитан 1-го ранга, командир атомной подводной лодки Фарит Мезинов.

«Появились новые лица, что не может не радовать. Хочу пожелать всем успехов, удачи и помните: соревнования идут два дня, так что не забывайте о безопасности», — сказал Фарит Мезинов.

Участник соревнований Константин Масленников рассказал, что в командном зачете соревнований побеждал и с рыбой весом в 4 килограмма, но самый его крупный улов на соревнованиях — сазан в 15 килограммов.

«У каждого спортсмена с собой ружье и нож. Нож необходим для различных ситуаций, в том числе и экстренных. Также есть часы для подводной охоты. Настрой только на победу», — отметил Константин Масленников.

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