Россельхознадзор снимет запрет на ввоз белорусского молока

Речь идет о поставках молока, сливок и молочной сыворотки.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В понедельник, 11 июня, Россельхознадзор снимет ограничения на ввоз в РФ молочной продукции трех предприятий Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На российский рынок молоко, сливки и молочную сыворотку смогут ввозить Барановичский молочный комбинат, Волковысское ОАО «Беллакт» и Ляховичский молокозавод.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россельхознадзор запретил поставку молока с двух белорусских предприятий.