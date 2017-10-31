В Казани участники автомарша «ЮНАРМИЯ – от Победы к Победе!» возложат цветы к Вечному огню

Автомарш, следующий по маршруту «Красноярск – Севастополь – Красноярск», посетит Казань 11 июня.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Участники Межрегионального юнармейского патриотического автомарша «ЮНАРМИЯ — от Победы к Победе!» посетят Казань в понедельник, 11 июня.

Патриотический автомарш — 4 автомобиля, перевозящие 14 — 16 человек, — следует из Красноярска в Севастополь, после чего снова вернется в Красноярск. Будучи в Казани, его участники торжественно возложат цветы к Вечному огню в парке Победы и передадут 20-метровую копию Знамени Победы и флага «ЮНАРМИЯ» руководителю республиканского штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» генерал-майору Александру Бородину. Торжественное возложение цветов пройдет с 17.00 до 18.00.

Кроме того, в Казани участники автомарша посетят Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», где ознакомятся с его инфраструктурой.

Участников автомарша приветствуют заместитель Премьер-министра Татарстана — министр образования и науки Рафис Бурганов, председатель правления Регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов, председатель Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан», член Президиума Российского союза ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий в Афганистане Ахат Юлашев и другие.