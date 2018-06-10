Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Хоккеист хотел вернуться в Россию, но не смог из-за контрактных обязательств.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли, сообщает РИА Новости.

«Это может быть и неплохо для личной карьеры, потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли, и я его поздравляю», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита ШОС, отметив, что из-за занятости не смог посмотреть матч.

Президент также отметил, что Овечкин хотел вернуться в Россию, но ему не позволили этого контрактные обязательства.

«Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является Овечкин, стала чемпионом НХЛ в сезонее 2017/2018. 8 июня в пятом матче финальной серии команда выиграла у «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.