Президент Ирана поблагодарил Россию и Китай за поддержку ядерной сделки

Хасан Рухани выступил на заседании совета глав государств ШОС.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Президент Ирана Хасан Рухани выразил благодарность России и Китаю за поддержку иранской ядерной сделки. Об этом он заявил на заседании совета лидеров стран ШОС в расширенном составе, сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы поблагодарить Россию и Китай за поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, я приветствую ваши усилия», — сказал Рухани.

Кроме того, он назвал всеобщей угрозой действия США, которые навязывают другим странам свою политику.