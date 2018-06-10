Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с Трампом

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, чтобы встретиться с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан на своей странице в социальной сети Twitter.
«Поприветствовал лидера Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — написал Балакришнан.
Лидер КНДР прилетел в аэропорт Чанги на самолете авиакомпании Air China. Северокорейская делегация будет проживать в отеле St. Regis Singapore.
Встреча глав двух государств состоится 12 июня.
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