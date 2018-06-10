В Госкомитете РТ по биоресурсам нашли нарушения на 8,8 млн рублей

Рекомендуем
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Счетная палата РТ в ходе проверки в Госкомитете Татарстана по биоресурсам выявила нарушения на 8 млн. 874 тыс. рублей. Документ с результатами проверки опубликован на официальном сайте Счетной палаты республики.
«Проверкой установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате неотражения в регистрах бухгалтерского учета объектов недвижимости, арендуемых земельных участков, отражения в учете отсутствующего имущества», — говорится в отчете.
При госзакупках ведомством было нарушено законодательство на 3 млн рублей. Информация об этом передана в Министерство финансов республики.
По итогам проверки возбудили два административных дела. Материалы направлены в прокуратуру РТ.
По итогам проверки были возбуждены два административных дела.
Министр промышленности и торговли РТ пожелал специалистам отрасли производственных и дизайнерских успехов.
Отличительной особенностью корейского боевого искусства являются разнообразные удары ногами от пояса и выше.
Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.
Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.
Организаторы музея просят горожан помочь в сборе информации и экспонатов.
10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?
10 июняОстались в чужой стране: после аварии мать в коме не узнает ребенка, на мужа завели уголовное дело
09 июня«"Философия" региональной схемы обращения с отходами – минимизация объемов ТКО, подлежащих захоронению»