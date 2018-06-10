В Госкомитете РТ по биоресурсам нашли нарушения на 8,8 млн рублей

По итогам проверки были возбуждены два административных дела.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Счетная палата РТ в ходе проверки в Госкомитете Татарстана по биоресурсам выявила нарушения на 8 млн. 874 тыс. рублей. Документ с результатами проверки опубликован на официальном сайте Счетной палаты республики.

«Проверкой установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате неотражения в регистрах бухгалтерского учета объектов недвижимости, арендуемых земельных участков, отражения в учете отсутствующего имущества», — говорится в отчете.

При госзакупках ведомством было нарушено законодательство на 3 млн рублей. Информация об этом передана в Министерство финансов республики.

По итогам проверки возбудили два административных дела. Материалы направлены в прокуратуру РТ.