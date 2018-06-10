СМИ: Япония огорчена прокладкой РФ линии связи на Курилы

Россия обеспечит население Курильских островов высокоскоростным интернетом и рабочими местами.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). МИД Японии выразил сожаление российской стороне из-за начала работ по прокладке на Курилы волоконно-оптической линии связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sankei.

С 10 июня до середины октября Россия будет проводить соответствующие работы в южной части Охотского моря. Об этом Москва уведомила Управление безопасности на море (УБМ) Японии.

«Осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление», — отметили в японском МИД.

Прокладкой подводной линии связи занимается госоператор «Ростелеком». Работы будут завершены в 2019 году.

Таким образом, население Курильских островов будет обеспечено высокоскоростным интернетом и дополнительными рабочими местами.