СМИ: Япония огорчена прокладкой РФ линии связи на Курилы

Рекомендуем
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). МИД Японии выразил сожаление российской стороне из-за начала работ по прокладке на Курилы волоконно-оптической линии связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sankei.
С 10 июня до середины октября Россия будет проводить соответствующие работы в южной части Охотского моря. Об этом Москва уведомила Управление безопасности на море (УБМ) Японии.
«Осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление», — отметили в японском МИД.
Прокладкой подводной линии связи занимается госоператор «Ростелеком». Работы будут завершены в 2019 году.
Таким образом, население Курильских островов будет обеспечено высокоскоростным интернетом и дополнительными рабочими местами.
Следующая новость
По итогам проверки были возбуждены два административных дела.
Министр промышленности и торговли РТ пожелал специалистам отрасли производственных и дизайнерских успехов.
Отличительной особенностью корейского боевого искусства являются разнообразные удары ногами от пояса и выше.
Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.
Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.
Организаторы музея просят горожан помочь в сборе информации и экспонатов.
10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?
10 июняОстались в чужой стране: после аварии мать в коме не узнает ребенка, на мужа завели уголовное дело
09 июня«"Философия" региональной схемы обращения с отходами – минимизация объемов ТКО, подлежащих захоронению»