Лидеры G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение»

«Большая семерка» пригрозила новыми ответными мерами в отношении России.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Лидеры «Большой семерки» (G7) призвали Россию к прекращению «дестабилизирующего поведения». Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита группы, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима», — говорится в коммюнике.

Кроме того, лидеры группы заявили, что готовы принять новые ответные меры, чтобы «ограничить» Россию. G7 также поддержала Великобританию, обвиняющую Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Тем не менее в документе говорится, что «Большая семерка» продолжит взаимодействие с Россией в тех случаях, когда это в интересах лидеров клуба.