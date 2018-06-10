Лидеры G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение»

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Лидеры «Большой семерки» (G7) призвали Россию к прекращению «дестабилизирующего поведения». Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита группы, сообщает РИА Новости.
«Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима», — говорится в коммюнике.
Кроме того, лидеры группы заявили, что готовы принять новые ответные меры, чтобы «ограничить» Россию. G7 также поддержала Великобританию, обвиняющую Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Тем не менее в документе говорится, что «Большая семерка» продолжит взаимодействие с Россией в тех случаях, когда это в интересах лидеров клуба.
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