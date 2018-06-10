СМИ: В Саудовской Аравии погибли два человека при обстреле хуситов

Два мирных жителя погибли в районе Джизана от снаряда, запущенного ополчением хуситов.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Два мирных жителя погибли при обстреле шиитских повстанцев-хуситов из движения «Ансар-Алла» рядом с городом Джизан в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на al-Ekhbariya.

Два мирных жителя погибли в районе Джизана от снаряда, запущенного ополчением хуситов, заявили в арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В 2014 году в Йемене развернулся вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой —войска правительства и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.