Мэттис одобрил увеличение численности немецких войск в Афганистане

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Глава Пентагона Джеймс Мэттис на стрече с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен одобрил увеличение численности немецких войск в Афганистане. Об этом сообщает RT со ссылкой на Госдепартамент США.
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