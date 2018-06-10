Мэттис одобрил увеличение численности немецких войск в Афганистане

На встрече была затронута тема роли ФРГ в НАТО.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Глава Пентагона Джеймс Мэттис на стрече с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен одобрил увеличение численности немецких войск в Афганистане. Об этом сообщает RT со ссылкой на Госдепартамент США.

Также была затронута тема роли ФРГ в НАТО.

Ранее сообщалось, что два новых командования НАТО появятся в США и Германии.