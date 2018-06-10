Роналду угостился караваем под песню «Подмосковные вечера»

Сборная Португалии в рамках мундиаля сыграет со сборной Испании 15 июня, Марокко 20 июня и Ирана 25 июня.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Футболист Криштиану Роналду попробовал каравай после прибытия португальской команды на подмосковную базу в Кратово, где она будут базироваться во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

После церемонии фотографирования к команде подошла девушка в традиционном русском костюме и под песню «Подмосковные вечера» предложила попробовать каравай.

Роналду попробовал угощение одним из первых.

Сборная Португалии в рамках мундиаля сыграет со сборной Испании 15 июня, Марокко 20 июня и Ирана 25 июня.