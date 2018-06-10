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Татар-информ

10 июня 2018, 03:31

Общество

Более половины россиян считают День России праздником

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На вопрос: «12 июня — день России. А лично для вас этот день является праздником?» ответили 1600 респондентов.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 53 процента россиян считают День России праздником. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

В опросе приняли участие жители России старше 18 лет из 327 населенных пунктов. На вопрос: «12 июня — день России. А лично для вас этот день является праздником?» ответили 1600 респондентов.

53 процента ответили, что считают 12 июня праздником, 32 процента опрошенных отказались признать этот праздник, еще 15 процентов затруднились ответить.

День России считается одним из самых молодых государственных праздников в стране. В 1990 году, 12 июня, была подписана Декларация о независимости страны. Спустя два года эта дата утверждена в качестве «Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Государственный праздник был объявлен выходным днем. Из-за сложности названия в 2002-м праздник переименовали в День России.

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