Более половины россиян считают День России праздником

Рекомендуем
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 53 процента россиян считают День России праздником. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.
В опросе приняли участие жители России старше 18 лет из 327 населенных пунктов. На вопрос: «12 июня — день России. А лично для вас этот день является праздником?» ответили 1600 респондентов.
53 процента ответили, что считают 12 июня праздником, 32 процента опрошенных отказались признать этот праздник, еще 15 процентов затруднились ответить.
День России считается одним из самых молодых государственных праздников в стране. В 1990 году, 12 июня, была подписана Декларация о независимости страны. Спустя два года эта дата утверждена в качестве «Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Государственный праздник был объявлен выходным днем. Из-за сложности названия в 2002-м праздник переименовали в День России.
Следующая новость
Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.
Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.
Организаторы музея просят горожан помочь в сборе информации и экспонатов.
Премьер-министр РТ поблагодарил за личный вклад в развитие энергетической отрасли республики ветеранов предприятия.
Выступление татарстанцев произвело впечатление на гостей вечера, среди которых были итальянские политики и чиновники.
В городе стартовали трехмесячные бесплатные курсы, организованные Минэкономики РТ и КФУ.
Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы.
В заявлении мэрии подчеркивается, что отзыв рейтинга не связан с экономическим или финансовым положением города.
Участники преодолевали стометровку по ровной местности, стреляли из пневматической винтовки, эвакуировали «раненого» и делали многое другое.
09 июня«"Философия" региональной схемы обращения с отходами – минимизация объемов ТКО, подлежащих захоронению»
09 июняДмитрий Туманов: «На нашего российского ребенка обрушилась беспощадная, всерастлевающая субкультура англосаксов»