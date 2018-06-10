В Менделеевске открылись соревнования ПФО среди юниоров по тхэквондо

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске открылись спортивные соревнования ПФО IV летней спартакиады молодежи России и Первенства федерального округа среди юниоров по тхэквондо, сообщает ИЦ «Менделеевск».
В соревнованиях принимают участие спортсмены из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей.
Менделеевцы встретили гостей национальными угощениями, песнями и танцами. С приветственным словом к спортсменам обратилось руководство Менделеевска. Они пожелали участникам везения, удачи и ярких побед.
Стоит отметить, что среди спортсменов не только парни, но и девушки. Все спортсмены демонстрируют отличные бойцовские качества и зрелищные бои. Отличительной особенностью корейского боевого искусства являются разнообразные удары ногами от пояса и выше.
Победители получат кубки, медали и грамоты.
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Отличительной особенностью корейского боевого искусства являются разнообразные удары ногами от пояса и выше.
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