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Татар-информ

10 июня 2018, 08:34

Культура

Дом-музей Шишкина вновь начал принимать посетителей

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С ноября прошлого года музей был закрыт на капремонт.

(Елабуга, 10 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 9 июня Дом-музей Иван Ивановича Шишкина в Елабуге принимал первых гостей. Здесь завершаются масштабные реставрационные работы, в ходе которых полностью обновились все залы. Ремонт стартовал в ноябре прошлого года.

«Такого масштабного ремонта здесь не было со дня открытия, т. е. с 1970 года. Полностью мы поменяли отопительную систему, электрику, установили новую сигнализацию, полностью обновили обои на стенах, штукатурку. Произошли непредвиденные обстоятельства, которые заставили нас расширить объем работ. Вместе с обоями, которые мы планировали поменять, отошла штукатурка во многих местах и обнажилась та дранка, которая была сделана еще в середине 19 века. В целом очень успешно и грамотно справилась с работой подрядная фирма», — говорит директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Обновился не только сам музей, но и вся экспозиция. Здесь появились новые разделы и залы. Например, девичья комната, где разместилась мебель, увезенная еще в 1937 году племянницей Шишкина в Москву. Два года назад работники музея-заповедника нашли человека, который выкупил эти экспонаты и вернул их в Елабугу. Мемориальные предметы семьи Шишкиных можно увидеть и на первом этаже. Саквояж, зонт, дорожный сундук и не только — все это теперь находится в Дорожной комнате, которая до этого была закрытой. Совсем новые экспонаты разместились и в графическом зале Дома-музея. Альбомы с офортами великого художника помог приобрести все тот же московский меценат, так как до этого здесь экспонировались графические работы художника из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.

Ремонт в Доме-музее продолжается. Работы ведутся на веранде, но это не мешает принимать туристов. В обновлении нуждается крыша и фасад старинного здания, но эти работы станут возможными лишь при выделении дополнительных средств. Ремонт велся за счет республиканского бюджета. По словам Гульзады Руденко, реставрационные работы стартовали после посещения музея Президентом РТ два года назад.

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