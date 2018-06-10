В Елабуге в местах массового пребывания людей появятся биотуалеты

(Елабуга, 10 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На установку дополнительных урн и скамеек в Елабуге из местного бюджета выделили 1 млн рублей. Об этом на встрече с представителями ТОСов города сообщила первый заместитель директора Департамента ЖКХ и строительства Ольга Михайлова.
Работа была проведена после поручения главы района, который на одном из деловых вторников сделал замечание подчиненным о том, что в городе не хватает урн и скамеек. Коммунальщики изучили ситуацию и определились местами, где будут их устанавливать. «В первую очередь, дополнительные урны установим в исторической части города, это лицо Елабуги, здесь большой поток туристов. Сегодня Гуляй-парк и Пионерский парк очень популярны среди населения, там их тоже установят», – отметила Ольга Михайлова.
Кроме того, в этих же двух парках планируется установить биотуалеты. Также пятиместный биотуалет до Спасской ярмарки должен появиться на территории Спасского собора.
Следующая новость
Отличительной особенностью корейского боевого искусства являются разнообразные удары ногами от пояса и выше.
Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.
Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.
Организаторы музея просят горожан помочь в сборе информации и экспонатов.
Премьер-министр РТ поблагодарил за личный вклад в развитие энергетической отрасли республики ветеранов предприятия.
Выступление татарстанцев произвело впечатление на гостей вечера, среди которых были итальянские политики и чиновники.
В городе стартовали трехмесячные бесплатные курсы, организованные Минэкономики РТ и КФУ.
Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы.
10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?
10 июняОстались в чужой стране: после аварии мать в коме не узнает ребенка, на мужа завели уголовное дело
09 июня«"Философия" региональной схемы обращения с отходами – минимизация объемов ТКО, подлежащих захоронению»