Главное
Умершая истощенная девочка из Набережных Челнов давно нуждалась в помощи врачей

Татар-информ

10 июня 2018, 07:21

Общество

В Елабуге в местах массового пребывания людей появятся биотуалеты

Рекомендуем

По поручению главы района на городских улицах установят дополнительные урны и скамейки.

(Елабуга, 10 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На установку дополнительных урн и скамеек в Елабуге из местного бюджета выделили 1 млн рублей. Об этом на встрече с представителями ТОСов города сообщила первый заместитель директора Департамента ЖКХ и строительства Ольга Михайлова.

Работа была проведена после поручения главы района, который на одном из деловых вторников сделал замечание подчиненным о том, что в городе не хватает урн и скамеек. Коммунальщики изучили ситуацию и определились местами, где будут их устанавливать. «В первую очередь, дополнительные урны установим в исторической части города, это лицо Елабуги, здесь большой поток туристов. Сегодня Гуляй-парк и Пионерский парк очень популярны среди населения, там их тоже установят», – отметила Ольга Михайлова.

Кроме того, в этих же двух парках планируется установить биотуалеты. Также пятиместный биотуалет до Спасской ярмарки должен появиться на территории Спасского собора.
 

Следующая новость

В Альметьевске прошла военизированная эстафета «Тропа мужества»
Новости дня
08:34
Дом-музей Шишкина вновь начал принимать посетителей
07:21
В Елабуге в местах массового пребывания людей появятся биотуалеты
06:32
В Менделеевске открылись соревнования ПФО среди юниоров по тхэквондо

Отличительной особенностью корейского боевого искусства являются разнообразные удары ногами от пояса и выше.

05:31
Юные жители Тетюш приняли участие в экологической акции

Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.

04:21
В Болгаре назвали победителей приуроченного ко Дню России фотоконкурса

Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.

03:31
Более половины россиян считают День России праздником
02:22
СМИ: В Саудовской Аравии погибли два человека при обстреле хуситов
01:20
Мэттис одобрил увеличение численности немецких войск в Афганистане
00:31
Роналду угостился караваем под песню «Подмосковные вечера»
9.06 23:33
В Квебеке проходит акция протеста против «Большой семерки»
9.06 23:03
В Грузии избили российского парапланериста
9.06 22:45
Макрон: «Большой семерке» удалось прийти к совместному заявлению по торговле
9.06 22:31
Лавров предупредил об обострении обстановки в Донбассе
9.06 22:13
В Елабужском Казанско-Богородицком монастыре создают музей истории

Организаторы музея просят горожан помочь в сборе информации и экспонатов.

9.06 21:53
Депутаты Европарламента попросили Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
9.06 21:40
Песошин поздравил сотрудников Казанской ТЭЦ-3 с 50-летием со дня ввода в эксплуатацию предприятия

Премьер-министр РТ поблагодарил за личный вклад в развитие энергетической отрасли республики ветеранов предприятия.

9.06 21:20
Челнинский ансамбль «Татарстан» принял участие в приеме по случаю Дня России в Италии

Выступление татарстанцев произвело впечатление на гостей вечера, среди которых были итальянские политики и чиновники.

9.06 20:52
Трамп отправился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном
9.06 20:40
Умерла первой сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Юнис Гейсон
9.06 20:22
В Грузии при падении автобуса с детьми в овраг погибли четыре человека
9.06 20:05
Скончалась сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» актриса Татьяна Малыщицкая
9.06 19:44
Уволенную за снимок в купальнике омскую учительницу позвали назад
9.06 19:34
Молодых предпринимателей Елабуги учат создавать бизнес-проекты

В городе стартовали трехмесячные бесплатные курсы, организованные Минэкономики РТ и КФУ.

9.06 19:17
Трамп ушел от ответа на вопрос о Крыме
9.06 19:07
В Камских Полянах впервые состоялся книжный фестиваль

Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы.

События

10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?

10 июняОстались в чужой стране: после аварии мать в коме не узнает ребенка, на мужа завели уголовное дело

09 июня«"Философия" региональной схемы обращения с отходами – минимизация объемов ТКО, подлежащих захоронению»

09 июняКрупнейший российский холдинг RM-Terex объявил месячник коммунальных служб

09 июняДмитрий Туманов: «На нашего российского ребенка обрушилась беспощадная, всерастлевающая субкультура англосаксов»

08 июняОчередной строительный скандал в Челнах, или «тёмные лошадки» в подземных переходах

08 июняСкольким татарстанцам ежегодно помогают соцработники: Эльмира Зарипова – о благородстве души