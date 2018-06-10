В Елабуге в местах массового пребывания людей появятся биотуалеты

По поручению главы района на городских улицах установят дополнительные урны и скамейки.

(Елабуга, 10 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На установку дополнительных урн и скамеек в Елабуге из местного бюджета выделили 1 млн рублей. Об этом на встрече с представителями ТОСов города сообщила первый заместитель директора Департамента ЖКХ и строительства Ольга Михайлова.

Работа была проведена после поручения главы района, который на одном из деловых вторников сделал замечание подчиненным о том, что в городе не хватает урн и скамеек. Коммунальщики изучили ситуацию и определились местами, где будут их устанавливать. «В первую очередь, дополнительные урны установим в исторической части города, это лицо Елабуги, здесь большой поток туристов. Сегодня Гуляй-парк и Пионерский парк очень популярны среди населения, там их тоже установят», – отметила Ольга Михайлова.

Кроме того, в этих же двух парках планируется установить биотуалеты. Также пятиместный биотуалет до Спасской ярмарки должен появиться на территории Спасского собора.

