Альберт Каримов поздравил татарстанцев с Днем работников легкой промышленности

Министр промышленности и торговли РТ пожелал специалистам отрасли производственных и дизайнерских успехов.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов поздравил сотрудников и ветеранов текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.

Легкая промышленность была и остается одной из самых востребованных и близких к покупателю отраслей промышленности, отметил министр.

«Сегодня многие предприятия легкой промышленности республики, адаптируясь к текущей экономической ситуации, продолжают развиваться: совершенствуют технологию производства, расширяют ассортимент и улучшают качество своей продукции, при этом, умело находя баланс между сохранением традиций и внедрением инноваций», — заявил глава Минпромторга РТ.

Каримов поблагодарил специалистов легкой промышленности за их добросовестный труд и преданность отрасли, пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, производственных, дизайнерских успехов, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее.