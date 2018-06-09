В Болгаре назвали победителей приуроченного ко Дню России фотоконкурса

Фото: spas-rt.ru
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Болгаре состоялось награждение конкурса фотографий «Наша Родина – Великий Болгар». Творческое состязание было приурочено к празднованию Дня России, пишет газета «Новая жизнь».
Победителями и призерами стали ученики городской средней школы № 2 и воспитанники Дома детского творчества. Первое место завоевала Эмилия Хасянова с конкурсной работой «Здесь Родины моей начало». «Серебро» досталось Ксении Борюшкиной за фото «Мой отчий край ни в чем неповторим», третье место присудили Кириллу Моисееву («Город былей стародавних»).
Поощрительных призов удостоены ученики Полянской школы Даниил Кузьмин и кадетской школы-интерната Алексей Масхутов.
Призеры и победители конкурса получили памятные подарки и дипломы. Призы ребятам вручил руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Совете Спасского района Сергей Тюнев. Конкурс состоялся в рамках местного партийного проекта «Мир глазами детей».
Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.
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Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.
Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.
Организаторы музея просят горожан помочь в сборе информации и экспонатов.
Премьер-министр РТ поблагодарил за личный вклад в развитие энергетической отрасли республики ветеранов предприятия.
Выступление татарстанцев произвело впечатление на гостей вечера, среди которых были итальянские политики и чиновники.
В городе стартовали трехмесячные бесплатные курсы, организованные Минэкономики РТ и КФУ.
Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы.
В заявлении мэрии подчеркивается, что отзыв рейтинга не связан с экономическим или финансовым положением города.
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