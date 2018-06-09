В Болгаре назвали победителей приуроченного ко Дню России фотоконкурса

Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Болгаре состоялось награждение конкурса фотографий «Наша Родина – Великий Болгар». Творческое состязание было приурочено к празднованию Дня России, пишет газета «Новая жизнь».

Победителями и призерами стали ученики городской средней школы № 2 и воспитанники Дома детского творчества. Первое место завоевала Эмилия Хасянова с конкурсной работой «Здесь Родины моей начало». «Серебро» досталось Ксении Борюшкиной за фото «Мой отчий край ни в чем неповторим», третье место присудили Кириллу Моисееву («Город былей стародавних»).

Поощрительных призов удостоены ученики Полянской школы Даниил Кузьмин и кадетской школы-интерната Алексей Масхутов.

Призеры и победители конкурса получили памятные подарки и дипломы. Призы ребятам вручил руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Совете Спасского района Сергей Тюнев. Конкурс состоялся в рамках местного партийного проекта «Мир глазами детей».

Лучшие работы представлены в фойе районного Дома культуры.