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Татар-информ

10 июня 2018, 05:31

Здоровье и среда

Юные жители Тетюш приняли участие в экологической акции

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Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Юные жители города Тетюши собрали 1102 килограмма макулатуры в рамках экологический благотворительной акции «Собери макулатуру – помоги детям!», пишет газета «Авангард».

Мероприятие провели региональное отделение Общероссийского народного фронта в РТ совместно с благотворительным фондом «Лига добрых людей» и группой предприятий «Экология Поволжья».

Акция проходила с 10 мая по 10 июня. Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.

Все собранные средства акции пойдут на открытие бесплатных кружков и секций на базе Татарского республиканского отделения Всероссийского общества глухих для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями от 2 до 18 лет.

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