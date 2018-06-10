Юные жители Тетюш приняли участие в экологической акции

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Юные жители города Тетюши собрали 1102 килограмма макулатуры в рамках экологический благотворительной акции «Собери макулатуру – помоги детям!», пишет газета «Авангард».
Мероприятие провели региональное отделение Общероссийского народного фронта в РТ совместно с благотворительным фондом «Лига добрых людей» и группой предприятий «Экология Поволжья».
Акция проходила с 10 мая по 10 июня. Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.
Все собранные средства акции пойдут на открытие бесплатных кружков и секций на базе Татарского республиканского отделения Всероссийского общества глухих для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями от 2 до 18 лет.
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Лидерами стали школьники, родители и коллектив Тетюшской средней школы № 2, которые собрали 577 килограммов бумаги и картона.
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