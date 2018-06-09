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Татар-информ

9 июня 2018, 23:33

Политика

В Квебеке проходит акция протеста против «Большой семерки»

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Протестующие выкрикивают лозунги против участников саммита.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Порядка 200 человек протестуют против саммита стран «Большой семерки» в Квебеке. Об этом сообщает RT со ссылкой на CBC.

Протестующие выкрикивают лозунги против участников саммита.

На месте акции протеста усилен полицейский патруль. 

Саммит стран «Большой семерки» проходит 8–9 июня в провинции Канады Квебек.

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