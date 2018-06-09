В Грузии избили российского парапланериста

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям «насилие» и «повреждение чужой вещи».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). На Гудаури в Казбегском районе Грузии несколько десятков местных жителей избили российского парапланериста Федора Челышева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Новости-Грузия».

У Челышева сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям «насилие» и «повреждение чужой вещи».

Факт избиения подтвердила подруга Челышева Нина Топольская, которая сейчас находится с ним в больнице. По ее словам, конфликт с жителями Гудаури произошел из-за передела рынка услуг.

«У Федора есть вид на жительство в Грузии, квартира в Гудаури и фирма. Но ему и его команде просто запрещали работать. Сказали: лучше уходите, и не будет проблем. Никто, кроме местных, тут летать не будет», — рассказала Топольская.

Сейчас Челышев находится в отделении интенсивной терапии, ему нельзя вставать, уточнила она.

Сам Челышев рассказал РИА Новости, что у него «сотрясение, кости целы». По его словам, он стал жертвой попытки передела бизнеса, и к политике инцидент не имеет никакого отношения.