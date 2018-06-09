Макрон: «Большой семерке» удалось прийти к совместному заявлению по торговле

В заявлении обозначена приверженность стран «Большой семерки» ВТО и стремление к сокращению пошлин.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Участники саммита «Большой семерки» смогли прийти к совместному заявлению по торговле, заявил Президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает RT со ссылкой на BFMTV.

«Нам удалось прийти к совместному заявлению по торговле», — сказал Макрон.

По его словам, этот документ является прорывом, но он регулирует не все вопросы.

В заявлении оговаривается приверженность стран «Большой семерки» ВТО и стремление к сокращению пошлин, пояснил французский лидер.

Ранее Макрон пригрозил Президенту США Дональду Трампу, что соглашение на саммите «Большой семерки» в Канаде будет подписано без участия Штатов.