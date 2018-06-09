Лавров предупредил об обострении обстановки в Донбассе

Вооруженные силы Украины грубо нарушают договоренности о разведении сил и средств сторон, сообщили в МИД России.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Донбассе снова обостряется обстановка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Департамента информации и печати российского МИД в связи с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в министерской встрече в «нормандском» формате 11 ноября.

«Сегодня на юго-востоке (Украины) обстановка вновь начинает обостряться... ВСУ (Вооруженными силами Украины) грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики, которые так и не осуществили этот процесс в станице Луганской, теперь интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда они и ополченцы Донбасса осенью 2016 года вывели войска и технику.

Чем ближе позиции конфликтующих сторон друг к другу, тем выше опасность боестолкновений, добавили в ведомстве.

При этом украинская сторона не предлагает жителям юго-востока политических гарантий, провоцирует напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность, чтобы ужесточить экономическую, торговую и транспортную блокаду региона, сообщили в МИД России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась назад в «Большую восьмерку».