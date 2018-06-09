Депутаты Европарламента попросили Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

35 депутатов Европарламента подписали письмо, в котором Порошенко предлагается поддержать акцию ЛГБТ-сообществ.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Европарламенте призвали Президента Украины Петра Порошенко, членов Кабмина страны и депутатов Верховной Рады поучаствовать в «Марше равенства» в Киеве и «встать в его первых рядах». Об этом сообщает РИА Новости.

35 депутатов Европарламента подписали письмо, в котором Порошенко предлагается поддержать акцию ЛГБТ-сообществ. Также украинского лидера просят обеспечить меры безопасность в преддверии шествия.

В письме говорится, что власти страны недостаточно активно отстаивают права сексуальных меньшинств.