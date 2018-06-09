Песошин поздравил сотрудников Казанской ТЭЦ-3 с 50-летием со дня ввода в эксплуатацию предприятия

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Сегодня в КРК «Пирамида» состоялось мероприятие, посвященное 50-летию со дня ввода в эксплуатацию Казанской ТЭЦ-3, в котором принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Алексей Песошин поздравил присутствующих с праздником, отметив, что за этот исторический период предприятие прошло сложный путь, был накоплен опыт, проведены преобразования, подготовлены высококвалифицированные кадры.
Глава татарстанского Правительства напомнил, что в 2017 году произошло знаковое для республики событие — на Казанской ТЭЦ-3 был успешно запущен газотурбинный блок мощностью 405,6 МВт производства компании «Дженерал Электрик». Это позволяет обеспечивать растущие потребности Казани в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, что особенно актуально с учетом строительства жилого комплекса «Салават Купере».
По словам Песошина, на сегодняшний день главными задачами, которые стоят перед предприятиями энергосистемы республики, являются устойчивое развитие энергетической отрасли и повышение эффективности работы в рамках реализации энергетической стратегии России и Татарстана, и, по его мнению, коллектив Казанской ТЭЦ-3 справится с этими задачами
Премьер-министр отметил, что сотрудники предприятия всегда отличались профессионализмом и преданностью делу. Он также поблагодарил за личный вклад в развитие энергетической отрасли республики ветеранов предприятия.
В рамках мероприятия были вручены государственные награды отличившимся сотрудникам.
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