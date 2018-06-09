Челнинский ансамбль «Татарстан» принял участие в приеме по случаю Дня России в Италии

Выступление татарстанцев произвело впечатление на гостей вечера, среди которых были итальянские политики и чиновники.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Молодежный ансамбль «Татарстан» из Набережных Челнов представил свою танцевальную программу на приеме по случаю Дня России, который состоялся на вилле Абамелек – в резиденции посла РФ в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Выступление челнинцев произвело впечатление на гостей вечера, среди которых были вице-премьер Правительства Италии Матео Сальвини, заместитель министра культуры Италии Дорина Бьянки и Председатель Сената (верхней палаты парламента) Мария Элизабетта Альберти-Казелатти.

Особое внимание зрители уделили солисту оркестра народных инструментов «Казан Нуры» Булату Хисматову, который виртуозно исполнил на баяне традиционные татарские мелодии.

Татарстанские артисты должны дать в Италии еще три концерта.