Челнинский ансамбль «Татарстан» принял участие в приеме по случаю Дня России в Италии

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Молодежный ансамбль «Татарстан» из Набережных Челнов представил свою танцевальную программу на приеме по случаю Дня России, который состоялся на вилле Абамелек – в резиденции посла РФ в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
Выступление челнинцев произвело впечатление на гостей вечера, среди которых были вице-премьер Правительства Италии Матео Сальвини, заместитель министра культуры Италии Дорина Бьянки и Председатель Сената (верхней палаты парламента) Мария Элизабетта Альберти-Казелатти.
Особое внимание зрители уделили солисту оркестра народных инструментов «Казан Нуры» Булату Хисматову, который виртуозно исполнил на баяне традиционные татарские мелодии.
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