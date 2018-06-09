В Грузии при падении автобуса с детьми в овраг погибли четыре человека

Среди погибших – один ребенок и трое взрослых, сопровождавших детей.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). На востоке Грузии микроавтобус, который вез детей и их родителей на экскурсию, сегодня упал в овраг на Гомборском перевале. Погибли четыре человека – один ребенок и трое взрослых из числа сопровождавших, передает РИА Новости со ссылкой на грузинский «Первый канал».

Министерство здравоохранения сообщило о 21 пострадавшем, в том числе о 12 несовершеннолетних, которые доставлены в госпиталь города Телави. По информации Министерства внутренних дел, травмы получили 16 человек.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс».