Уволенную за снимок в купальнике омскую учительницу позвали назад

Причиной увольнения педагога якобы была возмущенная реакция родителей учеников.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Лишившаяся работы из-за фотосессии в купальнике омская учительница истории Виктория Попова может продолжить педагогическую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства Омской области.

С уволенной учительницей и руководством школы встретилась министр образования и науки региона Татьяна Дернова. Причиной увольнения якобы стала реакция родителей учеников на фотографии педагога.

По словам представителя пресс-службы областного Правительства, Поповой предложили продолжить работу учителем в той же или другой школе. Она пообещала подумать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что педагога обвинили в нарушении школьного этического кодекса. В свободное время она подрабатывала в модельном агентстве Plus size, но фотографии в личном аккаунте не выкладывала. За нее это ради продвижения бренда купальников сделала модельная школа.