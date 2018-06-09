Уволенную за снимок в купальнике омскую учительницу позвали назад

Фото: Instagram
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Лишившаяся работы из-за фотосессии в купальнике омская учительница истории Виктория Попова может продолжить педагогическую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства Омской области.
С уволенной учительницей и руководством школы встретилась министр образования и науки региона Татьяна Дернова. Причиной увольнения якобы стала реакция родителей учеников на фотографии педагога.
По словам представителя пресс-службы областного Правительства, Поповой предложили продолжить работу учителем в той же или другой школе. Она пообещала подумать.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что педагога обвинили в нарушении школьного этического кодекса. В свободное время она подрабатывала в модельном агентстве Plus size, но фотографии в личном аккаунте не выкладывала. За нее это ради продвижения бренда купальников сделала модельная школа.
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