Мэрия Казани прокомментировала отзыв кредитных рейтингов агентством Fitch

Рекомендуем
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Мэрия Казани отреагировала на решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings отозвать кредитные рейтинги города.
Отказ от предоставления информации рейтинговому агентству администрация столицы Татарстана объяснила предпринятым Банком России изменением правил национального регулирования рейтинговой отрасли.
В сообщении пресс-службы мэрии отмечается, что в декабре 2016 года ЦБ исключил использование рейтингов Fitch по российской национальной шкале в регулятивных целях. Соответственно, муниципальный контракт между администрацией города и агентством был расторгнут 17 мая 2017-го, после чего информация о Казани в Fitch не передавалась.
В заявлении особо подчеркивается, что отзыв рейтинга никак не связан с экономическим или финансовым положением города.
В городе стартовали трехмесячные бесплатные курсы, организованные Минэкономики РТ и КФУ.
Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы.
В заявлении мэрии подчеркивается, что отзыв рейтинга не связан с экономическим или финансовым положением города.
Участники преодолевали стометровку по ровной местности, стреляли из пневматической винтовки, эвакуировали «раненого» и делали многое другое.
Для профилактики африканской чумы свиней специалисты управления проверили свиноводческие хозяйства и предприятия.
Мероприятие приурочено к открытию новой аллеи, по которой болельщики, гости и жители Казани будут проходить на площадку фестиваля болельщиков.
По информации агентства, решение принято по коммерческим причинам.
Спортивный старт серии Timerman пройдет 10 июня в Альметьевске.
В реализации проекта примут участие девять ученых из Казанского университета.
Дипломы и награды руководителям отличившихся муниципалитетов вручил Президент Татарстана.
Злоумышленники пытались склонить старшину присяжных к вынесению оправдательного вердикта в отношении троих участников группировки «Грязь».
Акция «Казань против рака груди» прошла в торговом центре в пятый раз.
09 июня«"Философия" региональной схемы обращения с отходами – минимизация объемов ТКО, подлежащих захоронению»
09 июняДмитрий Туманов: «На нашего российского ребенка обрушилась беспощадная, всерастлевающая субкультура англосаксов»