Мэрия Казани прокомментировала отзыв кредитных рейтингов агентством Fitch

В заявлении мэрии подчеркивается, что отзыв рейтинга не связан с экономическим или финансовым положением города.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Мэрия Казани отреагировала на решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings отозвать кредитные рейтинги города.

Отказ от предоставления информации рейтинговому агентству администрация столицы Татарстана объяснила предпринятым Банком России изменением правил национального регулирования рейтинговой отрасли.

В сообщении пресс-службы мэрии отмечается, что в декабре 2016 года ЦБ исключил использование рейтингов Fitch по российской национальной шкале в регулятивных целях. Соответственно, муниципальный контракт между администрацией города и агентством был расторгнут 17 мая 2017-го, после чего информация о Казани в Fitch не передавалась.

В заявлении особо подчеркивается, что отзыв рейтинга никак не связан с экономическим или финансовым положением города.