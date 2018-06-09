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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). 12 июня на площадке у здания «Татмедиа» состоится интерактивный книжный фестиваль «Читает Казань, читает Татарстан», сообщают организаторы мероприятия.
Событие приурочено к открытию новой аллеи, по которой болельщики, гости и жители Казани будут проходить на площадку фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest 2018, расположенной у Центра семьи «Казан».
На фестивале будут работать несколько интерактивных площадок. Его «изюминкой» станет презентация книги «Дети мои» писательницы Гузель Яхиной. У всех желающих будет возможность получить ее автограф.
Таткнигоиздат представит ассортимент новых книг – всего 150 изданий различных жанров, произведений классиков и молодых авторов татарской и русской литератур, а также литературы для детей.
Впервые в истории издательство даст старт уникальному городскому литературному проекту VeloBook, направленному на популяризацию книг и чтения на родном языке. VeloBook – это специально изготовленная модель велорикши, предназначенная для развозной торговли книжной продукцией.
Во время фестиваля пройдет презентация книг известных татарстанских поэтов Ленара Шаеха и Рифата Салаха, а Газинур Морат прочтет собственные стихотворения на татарском языке. Посетители фестиваля смогут услышать живую музыку, послушать выступления известных артистов, увидеть театральную постановку – отрывок из спектакля «Все плывут и плывут облака» по мотивам произведений Хасана Туфана в исполнении артистов театра Камала.
Свою продукцию представят и популярные республиканские печатные газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Казанские ведомости» и «Шахри Казань», журналы «Татарстан». «Идель», «Ялкын» и другие. Здесь же на них можно будет оформить подписку.
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