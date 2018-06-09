Fitch решило отозвать кредитные рейтинги Казани из-за недостаточности информации

По информации агентства, решение принято по коммерческим причинам.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Fitch решило отозвать кредитные рейтинги Казани из-за отсутствия достаточной информации для их поддержания. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

В сообщении отмечается, что решение принято по коммерческим причинам. Fitch «аннулирует рейтинги города без подтверждения и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитический обзор» для столицы Татарстана.

К моменту отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента находились на уровне «BB-» со стабильным прогнозом, а краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте пребывал на уровне «B».