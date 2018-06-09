Казань, Альметьевск и Сарманово стали лидерами по итогам экологического двухмесячника

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). По итогам санитарно-экологического двухмесячника 2018 года лидерами среди муниципалитетов Татарстана стали Казань, Альметьевский и Сармановский районы. Дипломы и награды главам отличившихся муниципалитетов вручил сегодня на республиканском совещании Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.
Казань заняла первое место среди городских округов РТ, Набережные Челны стали вторыми. Среди муниципальных районов со статусом города лучший результат продемонстрировал Альметьевский район. Второе место занял Нижнекамский район, третье – Мензелинский.
Среди же обычных муниципальных районов первым стал Сармановский. На втором месте разместился Сабинский район, на третьем – Апастовский.
Конкурс на «Лучшее муниципальное образование» был организован Министерством экологии и природных ресурсов РТ. При определении победителей и призеров обращалось внимание на число ликвидированных нарушений, количество эколого-просветительских и природоохранных мероприятий, долю принявших участие в субботниках от общей численности граждан и другие факторы, отмечает пресс-служба природоохранного ведомства.
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