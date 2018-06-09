Ученые КФУ спрогнозируют изменения климата РТ до конца 21-го века

В реализации проекта примут участие девять ученых из Казанского университета.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Ученые КФУ намерены создать модель изменения климата в республике до конца 21-го века. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Сформированная модель поможет выявить связанные с катаклизмами риски, которые могут представлять потенциальную опасность для сельского хозяйства и других отраслей республики.

В реализации проекта примут участие девять ученых из Казанского университета и один представитель Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — мирового центра данных из Обнинска.

«Наша кафедра располагает уникальным банком данных о климатических показателях республики за последние несколько десятилетий, начиная с 1966 года по 2016 год. Такими архивными данными в России больше никто не располагает», — подчеркнул руководитель проекта профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Проект выиграл грант в рамках конкурса проектов 2018 года, который проводит Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ).

В течение трех лет РФФИ будет финансировать научные разработки ежегодно на сумму 500 тыс. рублей.