Ученые КФУ спрогнозируют изменения климата РТ до конца 21-го века

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Ученые КФУ намерены создать модель изменения климата в республике до конца 21-го века. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Сформированная модель поможет выявить связанные с катаклизмами риски, которые могут представлять потенциальную опасность для сельского хозяйства и других отраслей республики.
В реализации проекта примут участие девять ученых из Казанского университета и один представитель Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — мирового центра данных из Обнинска.
«Наша кафедра располагает уникальным банком данных о климатических показателях республики за последние несколько десятилетий, начиная с 1966 года по 2016 год. Такими архивными данными в России больше никто не располагает», — подчеркнул руководитель проекта профессор КФУ Юрий Переведенцев.
Проект выиграл грант в рамках конкурса проектов 2018 года, который проводит Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ).
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