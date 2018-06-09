Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко рассказала правду о беременности

Фото: инстаграм
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко удивила гостей премии «Муз Тв» появившись с большим животом. Фотографии она опубликовала в Instagram`e.
На вопрос журналистов, можно ли ведущую поздравить с «интересным» положением, звезда ответила положительно.
Поклонники в социальных сетях и в реальности принялись поздравлять красавицу, однако позже она опровергла слухи о беременности. В своем аккаунте она заявила, что передача «Пятница с Региной» – это ее единственное «детище», которое она вынашивала 9 месяцев. Премьера шоу состоится 29 июня.
«Значит пора худеть, чтоб с беременностью не поздравляли!!!» – отреагировали поклонники.
Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко встречается с певцом Владом Топаловым, однако официального заявления от пары пока не последовало.
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